Adidas выпустит кроссовки из грибной кожи

Adidas выпустит кроссовки из кожи, созданной из грибов. Первой парой обуви станет классическая модель Stan Smith, говорится на сайте Adidas.

Кроссовки будут изготовлены из нового материала Mylo на основе грибов. Он выглядит и ощущается как кожа, может принимать любой цвет, отделку или тиснение, но сделан из грибного мицелия. Для изготовления Mylo грибы выращиваются меньше двух недель. Передовая технология вертикального земледелия позволяет выращивать мицелий в компактной системе, увеличивающей урожайность.

Эта обувь полностью создана из биоматериала. Подошва обуви изготовлена из натурального каучука. В компании уверены, что внедрение Mylo в качестве нового материала может стать важным шагом, чтобы положить конец пластиковым отходам.



Сколько будет стоить обувь, в релизе не уточняется. В продажу кроссовки поступят в течение 2021 года.



Ольга Плешкова