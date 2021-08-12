Умерла звезда сериала «Шерлок» Уна Стаббс

Британская актриса Уна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок», умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает газета Independent.

Она ушли из жизни в кругу семьи, у себя дома в Эдинбурге. Причина смерти не уточняется.

Актриса Уна Стаббс играла роли в таких фильмах, как «Летние каникулы» (1963), «Три шляпки для Лизы» (1966), а также в сериалах «Пока смерть не разлучит нас». Также она играла миссис Хадсон в сериале «Шерлок» вместе Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом. Уна Стаббс родилась в Хинкли, графство Лестершир, 1 мая 1937-го. В телевидении впервые появилась как танцовщица в составе группы «Дуги Сквайрс».

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