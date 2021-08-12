В России предложили включить службу в армии в трудовой стаж

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому срочная служба в армии будет включаться в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. С такой инициативой выступила группа депутатов от фракции «Единой России» и сенаторов-единороссов, сообщается в telegram-канале партии.

В случае принятия закон может вступить в силу с 2022 года. Сейчас досрочно выйти на пенсию могут мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.

Экс-заместитель министра здравоохранения и социального развития России, проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов выразил мнение, что инициатива навряд ли будет одобрена. По его мнению, срочную службу в армии нельзя вносить в трудовой стаж, потому что во время этой службы все находятся в разных условиях, приводит «РИА Новости» его слова.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на этой неделе заявил, что в России не планируют увеличивать масштабы призыва граждан на срочную военную службу. В этом нет особого смысла, считает он. Ранее Шойгу призвал приводить в порядок военкоматы.

Татьяна Леухина