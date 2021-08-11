В России не будут увеличивать количество призывников

В России не планируют увеличивать масштабы призыва граждан на срочную военную службу. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его мнению, в этом нет особого смысла.

«У нас есть специальности — это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите, увеличьте срок службы — на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало», — заявил Шойгу на встрече с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Армия должна быть профессиональной и сильной по духу, приводит «Интерфакс» слова министра.

В начале июня Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей объявил о запуске проекта по модернизации военных комиссариатов во всех регионах страны.