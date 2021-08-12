Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о победе над «Ак Барсом»



Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев дал оценку своей команде в победном матче против казанского «Ак Барса» на предсезонном турнире Кубок Ромазана. Наставник «волков» выделил 21-летнего вратаря Ярослава Озолина, дебютировавшего за первую команду.

«Команду и всех болельщиков хочу поздравить с победой! Хочу отметить нашего вратаря-дебютанта, который отлично провел игру. Во многих моментах он нас выручил. И команда вся сражалась. Парни много бросков ловили на себя. Самоотдача была запредельной. Мы смогли в контратаках реализовать свои моменты», — сказал Леонтьев.

Это вторая победа нижнекамской команды на Мемориале Ромазана-2021. До этого «Нефтехимик» обыграл новосибирскую «Сибирь» (3:2). Казанский «Ак Барс» завершил турнир одержал лишь одну минимальную победу над «Амуром» (1:0).