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В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

15:33, 12.08.2021
В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в очередной раз зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал концентрацию формальдегида на уровне 0,083 мг/куб. метр. ПДК составляет 0,05 мг/куб. метр.

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ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 зарегистрировал концентрацию формальдегида на уровне 0,057 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 11 августа по 07.00 12 августа.

Напомним, в Казани с 29 по 31 июля и с 3 по 9 августа зарегистрировали 28 случаев превышения предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. В Гидрометцентре РТ объяснили это погодой, формируемой под влиянием антициклонов.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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