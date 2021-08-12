В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
В Казани в очередной раз зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.
Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №4, расположенный на Горьковском шоссе, 2, зафиксировал концентрацию формальдегида на уровне 0,083 мг/куб. метр. ПДК составляет 0,05 мг/куб. метр.
ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 зарегистрировал концентрацию формальдегида на уровне 0,057 мг/куб. метр.
Данные представлены за период наблюдения с 13.00 11 августа по 07.00 12 августа.
Напомним, в Казани с 29 по 31 июля и с 3 по 9 августа зарегистрировали 28 случаев превышения предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. В Гидрометцентре РТ объяснили это погодой, формируемой под влиянием антициклонов.
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