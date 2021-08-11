В Казани вновь выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, ПНЗ №6, расположенный на улице Степана Халтурина, 10, зарегистрировал формальдегид на уровне 0,07 мг/куб. метр. Допустимая норма равна 0,05 мг/куб. метр.

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Станция мониторинга №7 зафиксировала концентрацию формальдегида на уровне 0,055 мг/куб. метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13.00 10 августа по 07.00 11 августа.

Повышенную концентрацию формальдегида в воздухе зарегистрировали в Казани и за временной промежуток с 13.00 9 августа по 07.00 10 августа. Превышение ПДК зафиксировали сразу три станции мониторинга.

В июне «Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с ПДК вредных веществ в воздухе объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

Татьяна Демина