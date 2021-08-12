МТС и «Мегафону» отказали выделить частоты для тестирования 5G в казанском метро

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказалась выделить операторам МТС и «Мегафон» частоты в диапазоне 3,4—3,6 ГГц для тестирования технологии 5G в метрополитенах. Информация опубликована в протоколе решения комиссии.

Операторам, которые просили выделить частоты для тестирования 5G в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Самары, отказано на основании «отрицательного заключения о возможности выделения полос радиочастот».

Сеть 5G необходима для внедрения «умных» систем в метро — беспилотных поездов. Пока в России нет нормативной базы для того, чтобы этот проект запустить, но в Казани уже установлена система автоведения, когда поезд разгоняется и останавливается автоматически.

В июне в метрополитене в Казани запустили тестовую зону 5G от Tele2. Владельцы обычных гаджетов и абоненты любых операторов могут подключиться только через Wi-Fi-роутеры на станции метро «Кремлевская». Максимальная скорость интернета составляет 3 800 Мбит/c.



Ольга Плешкова