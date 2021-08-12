Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Филиппу Киркорову, сообщает «РИА Новости» со ссылкой агентство УНН.



Певцу запретили въезд в страну на три года 7 июня «в интересах обеспечения национальной безопасности Украины».

В июне Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Позже министерство сообщило, что певца исключили из черного списка из-за нового обращения Службы безопасности.

В августе 2015-го министерство обнародовало список деятелей культуры, включая российских, которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины. В перечень включили Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Валерию Перфилову, Сергея Пенкина, Александра Розенбаума, Юлию Чичерину. Список регулярно пополняется.

Певец является народным артистом Украины, а еще России и Молдавии.

Маргарита Головатенко