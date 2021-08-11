В Буинском районе спасатели ищут 12-летнего мальчика, который пропал во время купания

Фото: Максим Платонов (архив)

В Буинском районе Татарстана спасатели приступили к поискам 12-летнего ребенка, который пропал во время купания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в 22.44 11 августа от женщины, проживающей в посëлке ж/д станции Бурундуки Дрожжановского района. С ее слов, она только недавно узнала, что еë 12-летний сын после полудня, ушëл с товарищами купаться на реку Свияга, где на глазах у них скрылся под водой и пропал из виду. Ребята никому ничего не сказали.

По предварительной информации ГУ МЧС РФ по РТ, дети купались на реке Свияге у деревни Альшеево Буинского района без присмотра взрослых в месте, необорудованном для купания. Рядом не было никого, кто мог бы прийти на помощь. На место для проведения поисковых работ выехали оперативная группа Буинского гарнизона, водолазная группа спасателей ЗПСО-1 из Буинска.

В конце июля волонтеры два дня искали тело утонувшего мальчика в Муслюмовском районе РТ.