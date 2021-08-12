Вчера в Казани задержали восемь пьяных водителей

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за 11 августа произошло сразу пять аварий с пострадавшими, среди которых наезд на пешехода, наезд на самокат, два столкновения и одно опрокидывание автомобиля. Еще 123 аварии связаны с материальным ущербом, рассказали в ГИБДД Казани.

Задержано восемь пьяных водителей и пять водителей без прав. В отделы полиции доставили двух мужчин по подозрению в совершении преступления.

Также пресечено 40 нарушений со стороны граждан на электросамокатах.

На днях в садовом товариществе Тукаевского района Татарстана произошел несчастный случай. Мужчина подъехал на автомобиле к садовому домику и стал выгружать вещи из багажника. Однако машина покатилась на него — вероятно, перед выходом из авто мужчина забыл поставить его на стояночный тормоз.



Ольга Плешкова