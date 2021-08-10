В Татарстане не поставленный на ручник автомобиль задавил владельца

Накануне вечером в одном из садовых товариществ Тукаевского района Татарстана произошел несчастный случай.



Мужчина подъехал на автомобиле к садовому домику и стал выгружать вещи из багажника. Однако машина покатилась на него — вероятно, перед выходом из авто мужчина забыл поставить его на стояночный тормоз.

Он скончался на месте, сообщают «Челнинские известия».

На днях в Бугульме на нерегулируемом перекрестке водитель на «Ладе Калине» наехал на 9-летнего мальчика. Мальчик в результате ДТП получил травмы. Его госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ.

Маргарита Головатенко