Казанца обвиняют в махинациях с участками в Салмачах на 7 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве.



Следствие считает, что в 2010—2016 годах фигурант дела оформил в собственность пять земельных участков в Салмачах обманным путем. От имени подставных лиц он представил в муниципалитет поддельные документы о выделении земельных участков.

Так, ущерб муниципальному образованию Казани оценивается суммой, превышающей 7 млн рублей. Мужчина не признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направили в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

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В Татарстане заведующую детским садом подозревают в махинациях с зарплатами сотрудников. По версии следствия, в 2016 году женщина издала приказ, которым возложила на учителя–логопеда обязанности старшего воспитателя, которые тот не исполнял. По требованию заведующей он в 2016–2018 годах передал ей зарплату старшего преподавателя в размере 240 тыс. рублей. Похожую схему она проворачивала и в последующие годы.

Маргарита Головатенко