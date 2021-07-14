В Татарстане заведующую детским садом подозревают в махинациях с зарплатами сотрудников

В отношении 42-летней заведующей одного из детских садов Азнакаево возбудили уголовное дело. Она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) и в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году женщина издала приказ, которым возложила на учителя–логопеда обязанности старшего воспитателя, которые тот не исполнял. По требованию заведующей он в 2016–2018 годах передал ей зарплату старшего преподавателя в размере 240 тыс. рублей.

Похожую махинацию она провернула в 2019 и 2020 году: двое других сотрудников детсада исполняли обязанности кастелянши и младшего воспитателя, передав ей половину средств, заработанных на этих должностях, на общую сумму 40 тыс. рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выявляют иные эпизоды преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Похожее преступление выявили и в Казани. В 2012—2017 годах действующий на тот момент директор ПАТП №4 Наиль Садриев принял на работу на различные должности 5 сотрудников и выплачивал им зарплату. При этом фактически трудовые обязанности они не исполняли. Ущерб от этих действий составил 2,6 млн рублей. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий.

Татьяна Демина