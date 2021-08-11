Новости спорта

12:47 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Фигуристка Самодурова включена в резервный состав взрослой сборной России

11:43, 11.08.2021
Фигуристка Самодурова включена в резервный состав взрослой сборной России
Фото: fsrussia.ru

В состав сборной России по фигурному катанию внесены несколько изменений. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства спорта России.

В резервный список взрослой национальной команды включена чемпионка Европы — 2019 по фигурному катанию Софья Самодурова.

Кроме нее в резерв юниорской сборной добавлена Ксения Синицына (юниорки, 13—19 лет), а также Вероника Жилина и Елизавета Куликова (девушки, 11—17 лет).

Ранее в состав сборной России на предстоящий сезон не вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Алена Загитова.

СпортФигурное катание
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем