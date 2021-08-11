Фигуристка Самодурова включена в резервный состав взрослой сборной России

В состав сборной России по фигурному катанию внесены несколько изменений. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства спорта России.

В резервный список взрослой национальной команды включена чемпионка Европы — 2019 по фигурному катанию Софья Самодурова.

Кроме нее в резерв юниорской сборной добавлена Ксения Синицына (юниорки, 13—19 лет), а также Вероника Жилина и Елизавета Куликова (девушки, 11—17 лет).

Ранее в состав сборной России на предстоящий сезон не вошли олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Алена Загитова.