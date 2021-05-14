Загитова и Медведева исключены из состава сборной России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева не включены в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Соответствующее решение было принято на исполкоме ФФККР, которое состоялось накануне.

Помимо Загитовой и Медведевой в основной состав женской сборной не попала чемпионка Европы и победительница финала Гран-при-2019/2020 Алена Косторная. Она вместе с Елизаветой Нугумановой включена лишь в резервный список национальной команды.

Алена Косторная. Фото: vk.com/eteritutberidze

В олимпийском сезоне состав женской сборной будет состоять из Камилы Валиевой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой, Дарьи Усачевой и Майи Хромых.

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года в ранге действующей чемпионки мира и Олимпийских игр. Медведева пропустила полностью прошедший сезон из-за травмы спины и лечения от коронавируса.

Накануне Загитова посетила Казань, где возложила цветы на мемориале в гимназии №175 в память о погибших в трагедии со стрельбой в школе.