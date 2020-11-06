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Прокуратура Казани добилась установки пандуса для ребенка-инвалида

19:27, 06.11.2020
Прокуратура Казани добилась установки пандуса для ребенка-инвалида
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Казани добилась установки пандуса для ребенка-инвалида в подъезде многоквартирного дома. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, вход в подъезд дома не оборудован приспособлениями для беспрепятственного входа маломобильных групп населения. Заявительница живет в этом доме с 2018 года, она обращалась в управляющую компанию с просьбой установить пандус. Однако пандуса так и не оказалось.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура внесла в адрес ООО УК «Старый город» представление. После этого нарушения прав ребенка-инвалида были устранены, в подъезде установили пандус.

Ранее в Казани прокуратура потребовала наказать чиновников, отказавшихся устанавливать пандус в подъезде инвалида

Общество Татарстан
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