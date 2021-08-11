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В Татарстане количество вакцинированных от COVID-19 превысило 891 тыс. человек

11:19, 11.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане количество вакцинированных от COVID-19 превысило 891 тыс. человек
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки прививку от коронавируса сделали 6 110 человек. Всего в республике на сегодняшний день провакцинировано 891 270 граждан.

Вторую дозу вакцины от COVID-19 получили уже 702 852 человека, сообщили в Минздраве Татарстана.

Самые актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 11 августа читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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