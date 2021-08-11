В Татарстане по нацпроекту отремонтировали участок дороги Буралы — Рантамак

В Азнакаевском районе Татарстана отремонтировали автодорогу Буралы — Рантамак. Ремонт проводился по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



На участке от 3,8 км до 6,2 км уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11, восстановили и закрепили оси трассы и обработали стыки. Еще дорожники укрепили обочины по метру с каждой стороны. Осталось нанести дорожную разметку.

Участок дороги включили в программу ремонта с учетом обращения граждан в систему «Народный контроль». Генеральный подрядчик — ООО «Татнефтедор».

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Недавно в Агрызском районе Татарстана отремонтировали самый изношенный участок региональной дороги «Агрыз — Красный Бор» — Исенбаево — Старое Сляково — Черново.

Маргарита Головатенко