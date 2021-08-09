В Агрызском районе Татарстана по нацпроекту обновили самый изношенный участок дороги

Фото: Миндортранс РТ

В Агрызском районе Татарстана отремонтировали самый изношенный участок региональной дороги «Агрыз — Красный Бор» — Исенбаево — Старое Сляково — Черново, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



На участке расширили проезжую часть и уложили высокопрочный асфальтобетон. Еще дорожники укреплены обочины по метру с двух сторон. После расширения дорога соответствует нормативам четвертой технической категории.

Ремонт проводился по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Протяженность отремонтированного участка составила более 3 км.

Фото: Миндортранс РТ

В начале июля в Чистопольском районе Татарстана по национальному проекту отремонтировали участок региональной дороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат. На участке с 27,6 км до 29,9 км рабочие уложили слой высокоплотного асфальтобетона, укрепили обочины по полтора метра с каждой стороны и установили 200 метров барьерных ограждений, а еще нанесли дорожную разметку.

Маргарита Головатенко