В Казани хотел бы жить каждый четвертый молодой специалист

Молодые специалисты считают Казань привлекательным городом для обучения и построения карьеры. Так считают 27% опрошенных, об этом говорят данные сервиса Работа.ру.



Среди преимуществ, как правило, называли возможности для карьерного роста (51%), развитую инфраструктуру (43%), высокие зарплаты (40%) и уровень жизни (33%). Казань респонденты считают хорошим городом для установления баланса между работой и личной жизнью (40%).

Рейтинг лучших городов для построения карьеры возглавила Москва (46%), Санкт-Петербург (37%), Новосибирск (34% голосов). 28% молодых специалистов до 25 лет считают привлекательным Краснодар, еще по 25% — Екатеринбург и Сочи. Замыкают десятку Владивосток (19%), Калининград (12%) и Ростов-на-Дону (11%).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В исследовании приняли участие более 2 400 пользователей сервиса 18—25 лет из всех регионов страны.

Большинство руководителей Татарстана считают, что удаленный режим работы не сказался на продуктивности сотрудников. 55% руководителей считают, что продуктивность не изменилась. 22% уверены в том, что продуктивность выросла, а 17% считают, что сотрудники на удаленке все-таки ленятся.

Маргарита Головатенко