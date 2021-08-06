В Татарстане работодатели считают, что удаленка не отразилась на работоспособности сотрудников

Большинство руководителей считают, что удаленный режим работы не сказался на продуктивности сотрудников, свидетельствуют результаты опроса hh.ru.



55% руководителей считают, что продуктивность не изменилась. 22% уверены в том, что продуктивность выросла, а 17% считают, что сотрудники на удаленке все-таки ленятся.

Тем не менее 62% опрошенных начальников отметили, что работники на удаленке выполняют больше работы за то же время. 57% сообщили о возросшей оперативности сотрудников, 45% — о более высоком качестве выполнения задач.

Низкая эффективность некоторых сотрудников объясняется тем, что в «домашнем» режиме может наблюдаться несогласованность действий и недостаток коммуникаций, такое мнение выразили 60%. 53% считают, что причина этому — плохая проработка задач и нерадивость сотрудников.

Фото: realnoevremya.ru

12% работников в Татарстане отметили, что их эффективность на удаленке снизилась из-за того, что они отвлекаются на домашние дела, сообщают «Челнинские известия».

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе в декабре 2020 года. Закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Маргарита Головатенко