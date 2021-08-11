За 10 августа в Казани произошло пять аварий с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казань

За 10 августа в Казани произошло пять аварий с пострадавшими, из которых один наезд на пешехода и четыре столкновения. Еще 82 ДТП привели к причинению материального ущерба, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Задержано семь пьяных водителей и три водителя без прав. Кроме этого, в полицию доставлен один человек по подозрению в совершении преступления.

Также инспекторами пресечено 40 нарушений граждан на электросамокатах.

На днях в садовом товариществе Тукаевского района Татарстана произошел несчастный случай. Мужчина подъехал на автомобиле к садовому домику и стал выгружать вещи из багажника. Однако машина покатилась на него — вероятно, перед выходом из авто мужчина забыл поставить его на стояночный тормоз.

Ольга Плешкова