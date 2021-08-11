Исследование: подавляющая часть казанцев верит в мифы о ветрянке

76% опрошенных россиян считают, что, чем раньше дети переболеют ветрянкой, тем лучше. Еще 62% верят в то, что дети обязательно должны переболеть ветряной оспой. Такие данные были получены в результате масштабного опроса, проведенного по инициативе GSK, международной научно-исследовательской компании в сфере здравоохранения. Значительную часть респондентов составили казанцы.

43% опрошенных считают, что последствия инфицирования вирусом ветряной оспы не могут проявиться во взрослом возрасте. Еще 23% полагают, что заболевание протекает в легкой форме и не вызывает серьезных осложнений.

95% участников опроса знают, что ветрянкой болеют не только дети, а 78% респондентам известно, что она передается воздушно-капельным путем. Также 58% респондентов знают о том, что при отсутствии иммунитета вероятность заражения ветрянкой во время контакта с носителем вируса Varicella Zoster, возбудителем ветряной оспы, чрезвычайно высока и составляет около 90%. О том, что ветрянка входит в число наиболее заразных инфекционных заболеваний наряду с ОРВИ, знают 56% опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самый опасный миф — о том, что переболеть ветрянкой лучше в раннем детском возрасте. Однако даже обычные случаи могут вызывать значительный дискомфорт и страдания пациента, в основном из-за зуда и лихорадки. Помимо этого, нередко возникают крайне опасные осложнения: пневмония, менингит, энцефалит, миокардит и др.

Кроме того, 43% опрошенных уверены, что последствия перенесенной в детстве ветрянки не проявляются во взрослом возрасте. На самом деле вирус ветряной оспы может реактивироваться позднее и вызвать вторичную инфекцию — опоясывающий герпес. Его течение может осложняться постгерпетической невралгией, одним из самых трудноизлечимых болевых синдромов.

Основным профилактическим мероприятием против ветряной оспы является вакцинация.

— Вакцинация остается действенным способом противостоять наиболее опасным инфекционным болезням и спасать детские жизни. Причем механизм работы прививки неизменен. Первый этап — 2-4 дня после введения вакцины, когда введенный антиген способствует выработке антител к инфекции, второй — фаза формирования активного иммунитета. Он занимает 2-4 недели в зависимости от состояния здоровья человека и вида вакцины», — рассказал руководитель республиканского центра иммунопрофилактики и главный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.

Опрос проводился по заказу GSK среди жителей крупных городов России с населением более 1 млн человек. В списке городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа и другие.

