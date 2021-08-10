Татарстанцам начали приходить «подорожавшие» платежки ЖКХ — видео

Татарстанцы стали получать «подорожавшие» платежки ЖКХ. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Например, челнинка Ольга Ефремова заплатила за коммунальные услуги на 1 тыс. рублей больше. Ранее в Госкомитете по тарифам сообщали, что в среднем платёж за «коммуналку» вырастет на 4%.

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на заседании экспертного клуба «Волга» ранее заявлял, что в Татарстане действует понятная и прозрачная система ЖКХ, которая жестко контролируется государством.

В Татарстане общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги, по данным на начало июля, составляет почти 8,3 млрд рублей. Среднегодовая собираемость платежей за ЖКУ составляет 99,4%. Этот показатель на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

