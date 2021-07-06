В Татарстане задолженность населения за ЖКУ достигла почти 8,3 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на сегодняшний день составляет почти 8,3 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на брифинге в Доме правительства РТ.

Среднегодовая собираемость платежей за ЖКУ составляет 99,4%. Этот показатель стал на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самая большая доля задолженности приходится оплату жилищных услуг, отопления, электроснабжения, водоотведения, горячую и холодную воду. Она формируется с 2006 года.

Падение собираемости платежей традиционно наблюдается в новогодние праздники, когда люди тратят свои сбережения. При этом именно в зимние месяцы приходит большое начисление за отопление.

Напомним, в Татарстане с 1 июля тарифы на коммунальные услуги поднялись на 4,28%. Подробнее об изменениях — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина