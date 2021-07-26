В Минстрое Татарстана заявили, что в республике выстроена прозрачная система в сфере ЖКХ

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане действует понятная и прозрачная система ЖКХ, которая жестко контролируется государством. Об этом заявил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на заседании экспертного клуба «Волга».

Жилищный кодекс страны действует уже 15 лет. Он во многом направлен на привлечение частных организаций в сферу ЖКХ, но этот процесс развивался по-разному в каждом регионе страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По мнению Фролова, там где есть преемственность власти, как в Татарстане, система выстроена, и она жестко контролируется. В качестве противоположного примера он привел Москву, где, по словам чиновника, до сих пор действуют ГУПы советского типа, а на поддержание сферы ЖКХ тратятся миллиарды рублей субсидий.

В республике эта сфера живет на то, что реально оплачивают собственники жилья, приводит слова Фролова пресс-служба Минстроя РТ.

В Татарстане общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги, по данным на начало июля, составляет почти 8,3 млрд рублей. Среднегодовая собираемость платежей за ЖКУ составляет 99,4%. Этот показатель на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Татьяна Леухина