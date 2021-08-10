Росреестр: В Татарстане выявили около 4 тысяч нарушений земельного законодательства

В Татарстане в январе — июле управление Росреестра зафиксировало более 3,8 тыс. нарушений земельного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С января по июль Росреестр выдал 2,8 тыс. предписаний по устранению нарушений в области земельных отношений, наложил штрафов на сумму 11,7 млн рублей, привлек к административной ответственности более 1,2 тыс. физических и юридических лиц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Антилидерами» по нарушениям земельного законодательства стали: Казань (более 500) и Набережные Челны (233). Также чаще всего нарушения выявляли в Тукаевском, Нижнекамском, Заинском, Альметьевском и Кукморском районах. В каждом из этих районов выявили свыше 120 нарушений.

С начала 2021 года жители Татарстана не забрали 44 212 документов на недвижимость. Они хранятся в Кадастровой палате РТ, рассказали ранее в Росреестре.