С начала года жители Татарстана не забрали более 44 тыс. документов на недвижимость

С начала 2021 года жители Татарстана не забрали 44 212 документов на недвижимость. Они хранятся в Кадастровой палате РТ.

Среди невостребованных договоров оказываются договоры купли-продажи, дарения, закладные и свидетельства о наследстве. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Татарстану.

Документы, которые татарстанцы не забирают из МФЦ, в течение 45 календарных дней после оказания услуги передаются в Кадастровую палату РТ. На сегодняшний день там хранятся документы на недвижимость датированные от 1 января 2017 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если житель Татарстана все же хочет забрать официальные бумаги, он может в будни обратиться в филиал Кадастровой палаты РТ в Казани на ул. Владимира Кулагина, 1.

Напомним, за первые 6 месяцев 2021 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало почти 600 тысяч прав на недвижимость. Это на 55% больше, чем за январь — июнь прошлого года.

Татьяна Демина