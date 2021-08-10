В Татарстане заработает горячая линия для жалоб на финансовые пирамиды

В Общественной палате РТ 11 августа, заработает горячая линия, в ходе которой татарстанцы смогут задать вопросы по недобросовестным участникам финансового рынка. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Обратиться на нее можно по номеру +7(800) 350-44-72 и через интернет-приемную Общественной палаты РТ. Горячая линия будет работать с 16.00 до 18.00.

Татарстанцев проконсультируют члены комиссии Общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественной экспертизе, сотрудники Управления Президента РТ по вопросам противодействия коррупции, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, пишет агентство «Татмедиа».

Вчера в России прекратила свою работу организация Frendex Europe OU (FrendeX), позиционирующая себя как «закрытый инвестиционный клуб». О закрытии сообщили основатели FrendeX, ссылаясь на решение Центрального банка. Офис компании находился в Казани. В конце июля в Казани арестовали основателя другой финансовой пирамиды - Finiko — Кирилла Доронина.