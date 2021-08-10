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«Ак Барс» крупно проиграл «Металлургу» на Мемориале Ромазана

19:25, 10.08.2021
«Ак Барс» крупно проиграл «Металлургу» на Мемориале Ромазана
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» крупно проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:4) во втором матче на Мемориале имени Ромазана.

Казанцы первыми открыли счет в середине стартового периода, реализовав большинство. Красивой комбинацией отметились легионеры — Мерфи и Уил отдали передачу, а Линдхольм поразил ворота соперника.

После перерыва хозяева льда отыгрались благодаря голу Никонцева. В третьем периоде Прохоркин вывел свою команду вперед, и казанцы побежали сравнять счет. Но вместо этого «Ак Барс» пропустил еще две шайбы и потерпел разгромное поражение.

За две игры на турнире команда Дмитрия Квартальнова пропустила 7 голов, поразив ворота соперника лишь единожды. Ранее «Ак Барс» крупно проиграл «Сибири» со счетом 0:3.

СпортХоккей
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