«Ак Барс» крупно проиграл «Металлургу» на Мемориале Ромазана

«Ак Барс» крупно проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:4) во втором матче на Мемориале имени Ромазана.

Казанцы первыми открыли счет в середине стартового периода, реализовав большинство. Красивой комбинацией отметились легионеры — Мерфи и Уил отдали передачу, а Линдхольм поразил ворота соперника.

После перерыва хозяева льда отыгрались благодаря голу Никонцева. В третьем периоде Прохоркин вывел свою команду вперед, и казанцы побежали сравнять счет. Но вместо этого «Ак Барс» пропустил еще две шайбы и потерпел разгромное поражение.

За две игры на турнире команда Дмитрия Квартальнова пропустила 7 голов, поразив ворота соперника лишь единожды. Ранее «Ак Барс» крупно проиграл «Сибири» со счетом 0:3.