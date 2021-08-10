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В Казани наблюдаются 7-балльные пробки

17:34, 10.08.2021
В Казани наблюдаются 7-балльные пробки
Фото: kzn.ru

В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.34.

Большие пробки образовались на Горьковском шоссе, улице Мира, улицах Петра Витера, Ударной. Из-за ДТП движение затруднено на Кировской дамбе. Также встало движение в центре города: на улицах Лево-Булачной, Татарстан, Пушкина, в Щербаковском переулке.

Также заторы наблюдаются на улицах Академика Арбузова, Аделя Кутуя, Космонавтов.

Последний раз 7-балльные пробки фиксировали в Казани в минувший вторник.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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