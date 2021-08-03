В Казани образовались 7-балльные заторы
В Казани вечером образовались 7-балльные пробки. Такие заторы наблюдаются впервые за долгое время.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Кировской дамбе, Клары Цеткин, Васильченко. Сразу из-за нескольких ДТП пробка образовалась на Горьковском шоссе.
Заторы наблюдаются на улицах Лево-Булачной, Татарстан, Николая Ершова, Гвардейской. Также встали улицы Петра Витера, Тэцевская, Ударная, Камчатская, Адоратского.
Сегодня вечером в Казани прошел сильный ливень. В некоторых районах республики непогода разбушевалась вовсю: в Лениногорском районе и в поселке Усады ветер сорвал крыши частных домов, штормовой ветер едва не порушил деревья в селе Богородском.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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