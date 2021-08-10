Совет директоров концерна «Калашников» избрал нового гендиректора

Совет директоров концерна «Калашников» избрал нового гендиректора компании — им стал экс-глава «Техмаша» Владимир Лепин. Об этом говорится в сообщении на сайте «Калашникова».



Лепин также возглавлял АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» и был генеральным конструктором АО «ЦНИИТОЧМАШ».



Он сменил на посту Дмитрия Тарасова, об уходе которого стало известно 4 августа. Тарасов был гендиректором «Калашникова» с 2019 года, а до этого занимал должность управляющего директора концерна.