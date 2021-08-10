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Промышленность

Совет директоров концерна «Калашников» избрал нового гендиректора

16:59, 10.08.2021
Совет директоров концерна «Калашников» избрал нового гендиректора
Фото: скриншот kalashnikovgroup.ru

Совет директоров концерна «Калашников» избрал нового гендиректора компании — им стал экс-глава «Техмаша» Владимир Лепин. Об этом говорится в сообщении на сайте «Калашникова».

Лепин также возглавлял АО «НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева» и был генеральным конструктором АО «ЦНИИТОЧМАШ».

Он сменил на посту Дмитрия Тарасова, об уходе которого стало известно 4 августа. Тарасов был гендиректором «Калашникова» с 2019 года, а до этого занимал должность управляющего директора концерна.

Дмитрий Тарасов. Фото: rostec.ru
ПромышленностьОПК Удмуртия
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