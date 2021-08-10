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В Казани по-прежнему фиксируют повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

16:27, 10.08.2021 2
В Казани по-прежнему фиксируют повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
Фото: скриншот

В Казани три станции вновь зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида в воздухе. Данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха опубликованы на сайте Гидрометцентра РТ.

Так, ПНЗ №6 на улице Степана Халтурина, 10 и ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 зафиксировали концентрацию формальдегида на уровне 0,083 и 0,052 соответственно. Норма составляет 0,05 мг/куб. метр.

ПНЗ №7 ул. Декабристов, 183 зафиксировал показатель 0,09 мг/куб. метр.

Повышенную концентрацию формальдегида в воздухе в Казани начали фикисровать с апреля. В июне «Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с ПДК вредных веществ в воздухе объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:29
    да да летом большое количество машин? авто же у нас формальдегид выделяет?
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  • Анонимно 16:40
    От мусорного полигона Восточный выбросы свалочного газа. Там и амиак и т.д.
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