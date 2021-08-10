Казанские предприниматели больше интересовались офисами и ПСН во втором квартале 2021 года

Наиболее востребованными у предпринимателей из Казани были помещения свободного назначения (ПСН) и офисы. Они составили соответственно 16% и 54% от общего числа запросов пользователей в сегменте купли-продажи коммерческой недвижимости.



В аналогичных категориях на рынке аренды их доля составила 34% и 35% соответственно, сообщает «Avito Недвижимость».

Спрос на покупку коммерческой недвижимости во втором квартале 2021-го вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом показатель оказался ниже на 22%. Более половины запросов (54%) приходилось на помещения свободного назначения.

Предложение на рынке купли-продажи было на 4% выше отметок 2020 года и на столько же выше значений первого квартала. Снижение в сегменте аренды составило 6% за год и 1% за квартал.

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По итогам 2020 года аренда торговых площадей в Казани выросла в цене на 11%, складов — на 9%, помещений свободного назначения (ПСН) — на 6%, а офисов — на 1%.

Маргарита Головатенко