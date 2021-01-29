За 2020 год аренда торговых площадей в Казани подорожала на 11%
По итогам 2020 года аренда торговых площадей в Казани выросла в цене на 11%, складов — на 9%, помещений свободного назначения (ПСН) — на 6%, а офисов — на 1%. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».
В Казани спрос на покупку коммерческой недвижимости увеличился на 7%. Цены на покупку складов выросли на 8%, ПСН — на 2%, торговых площадей — на 1%.
В целом по России заметнее всего вырос спрос на покупку помещений свободного назначения — на 9%. На 3% повысился интерес покупателей к торговым объектам, а спрос на офисы и склады несколько снизился — на 3% и 4% соответственно.
Ранее в «Авито» сообщили, что в 2020 году жители Казани стали чаще интересоваться готовым строительным бизнесом. Спрос на компании в этой сфере вырос за год на 68%.Недвижимость Татарстан
комментарии
нужно печатать на 50% меньше и налоги снижать на 50%
тогда может что то и снизится
да и помещения покупаются в кредит большая часть с арендных платежей идет банку