За 2020 год аренда торговых площадей в Казани подорожала на 11%

По итогам 2020 года аренда торговых площадей в Казани выросла в цене на 11%, складов — на 9%, помещений свободного назначения (ПСН) — на 6%, а офисов — на 1%. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

В Казани спрос на покупку коммерческой недвижимости увеличился на 7%. Цены на покупку складов выросли на 8%, ПСН — на 2%, торговых площадей — на 1%.

В целом по России заметнее всего вырос спрос на покупку помещений свободного назначения — на 9%. На 3% повысился интерес покупателей к торговым объектам, а спрос на офисы и склады несколько снизился — на 3% и 4% соответственно.

Ранее в «Авито» сообщили, что в 2020 году жители Казани стали чаще интересоваться готовым строительным бизнесом. Спрос на компании в этой сфере вырос за год на 68%.