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«Ак Барс-Динамо» потерял шансы на выход в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом

15:30, 10.08.2021
«Ак Барс-Динамо» потерял шансы на выход в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом
Фото: vk.com/akbarsdynamo

Стали известны все четыре полуфиналиста Кубка России по хоккею с мячом у мужчин.

К ранее вышедшим в «Финал четырех» турнира красноярскому «Енисею» и кемеровскому «Кузбассу» сегодня присоединились московское «Динамо» и «Водник» из Архангельска.

Казанское «Ак Барс-Динамо» за два тура до конца группового этапа потеряло шансы на полуфинал Кубка.

Финальные матчи турнира запланированы с 30 сентября по 4 октября 2021 года.

Отметим, что главным тренером «Водника» является бывший рулевой «Ак Барс-Динамо» Ильяс Хандаев.

СпортХоккей с мячом
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