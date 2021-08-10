«Ак Барс-Динамо» потерял шансы на выход в полуфинал Кубка России по хоккею с мячом
Стали известны все четыре полуфиналиста Кубка России по хоккею с мячом у мужчин.
К ранее вышедшим в «Финал четырех» турнира красноярскому «Енисею» и кемеровскому «Кузбассу» сегодня присоединились московское «Динамо» и «Водник» из Архангельска.
Казанское «Ак Барс-Динамо» за два тура до конца группового этапа потеряло шансы на полуфинал Кубка.
Финальные матчи турнира запланированы с 30 сентября по 4 октября 2021 года.
Отметим, что главным тренером «Водника» является бывший рулевой «Ак Барс-Динамо» Ильяс Хандаев.СпортХоккей с мячом
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