Глава Росприроднадзора рассказала об экологических нарушениях в России

Фото: Максим Платонов

В ходе доклада на коллегии Росприроднадзора глава ведомства Светлана Радионова рассказал об экологических нарушениях в России за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает RT.

«За первое полугодие 2021 года мы фактически выявили такое же количество экологических нарушений, как за весь 2020 год, 2019 год», — отметила она.

Также Радионова отметила, что штрафы не побуждают крупные предприятия к устранению нарушений.

В мае с начала экологического двухмесячника в Татарстане выявили около трех тысяч нарушений, составлено 1822 протокола и наложено штрафов на 7 млн рублей. Об этом доложил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

Алексей Нечаев