Новости общества

17:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

С апреля в Татарстане экологи выявили около трех тысяч нарушений

12:29, 08.05.2021
С апреля в Татарстане экологи выявили около трех тысяч нарушений
Фото: realnoevremya.ru

С начала экологического двухмесячника в Татарстане выявили около трех тысяч нарушений, составлено 1822 протокола и наложено штрафов на 7 млн рублей. Об этом на субботнем совещании доложил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

Экологи выявили две тысячи несанкционированных свалок, 76% из них уже ликвидированы.

В Казани в сфере обращения с отходами выявлено 208 нарушений. К административной ответственности привлекли 22 юридических, 58 должностных лиц и 28 граждан.

На сегодня провели авиаоблеты 22 районов республики. Они помогли найти 930 нарушений, основная часть из которых — это мусорные свалки.

Ранее сообщалось, что в Казани экологи обследовали контейнерные площадки Авиастроительного района.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем