С апреля в Татарстане экологи выявили около трех тысяч нарушений

С начала экологического двухмесячника в Татарстане выявили около трех тысяч нарушений, составлено 1822 протокола и наложено штрафов на 7 млн рублей. Об этом на субботнем совещании доложил министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

Экологи выявили две тысячи несанкционированных свалок, 76% из них уже ликвидированы.

В Казани в сфере обращения с отходами выявлено 208 нарушений. К административной ответственности привлекли 22 юридических, 58 должностных лиц и 28 граждан.

На сегодня провели авиаоблеты 22 районов республики. Они помогли найти 930 нарушений, основная часть из которых — это мусорные свалки.

Ранее сообщалось, что в Казани экологи обследовали контейнерные площадки Авиастроительного района.

Ольга Плешкова