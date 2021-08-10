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В Казани в парке «Черное озеро» пройдет лекция о масочной культуре

15:10, 10.08.2021
В Казани в парке «Черное озеро» пройдет лекция о масочной культуре
Фото: kzn.ru

12 августа казанцам и гостям города расскажут о современной масочной культуре и новой этике. В парке «Черное озеро» состоится лекция «Приличьем стянутые маски…». Ее проведет культуролог, кандидат философских наук, преподаватель кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения КазГИК Павел Вавилов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Лектор поднимет тему роли масок в истории человечества, рассмотрит их с точки зрения культурологии и социальной теории. Начало в 19.00 в амфитеатре парка. Мероприятие состоится в рамках программы арт-лектория «Мост».

Арт-лекторий «Мост» — цикл открытых лекций и дискуссий в амфитеатре парка «Черное озеро», его проведут ученые-исследователи и ведущие специалисты Казани в области культуры и искусства.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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