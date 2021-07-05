В Казани в июле сократится число концертов

В программе летнего сезона с июля в Казани уменьшится число концертов, вместо этого упор в столице Татарстана предполагается сделать на интеллектуальные мероприятия, рассказал на «деловом понедельнике» в Исполкоме начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.



Так, в рамках проекта «Музейный четверг» в июле и августе пройдет арт-лекторий «Мост» — цикл открытых лекций и дискуссий в амфитеатре парка «Черное озеро», его проведут ученые-исследователи и ведущие специалисты Казани в области культуры и искусства.

В июле на набережной озера Кабан стартует лекторий, посвященный Году науки и технологий в России. Там же каждую среду будут проходить встречи разговорного клуба на татарском языке. В Горкинско-Ометьевском лесу с 26 июля по 15 августа будут проходить кинопоказы, онлайн-трансляции лекций и мастер-классов. Там же разместится коворкинг.

Фото: realnoevremya.ru

В столице Татарстана с 23 по 27 июля пройдет мероприятие «Стиль жизни — Культурный код» в формате этно-fashion-фестиваля. На его организацию власти РТ потратят 15 млн рублей.

Маргарита Головатенко