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На улице Беломорской в Казани встало движение трамваев из-за ДТП

18:04, 09.08.2021

В Казани на улице Беломорской встало движение трамваев из-за ДТП с автомобилем. Общественный транспорт стоит с 16.41, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

Трамвай №1 столкнулся с автомобилем на перекрестке улиц Беломорская — Серафимовича. Пострадавших в результате ДТП нет.

В минувший четверг в Казани встало движение трамваев №5 и №5а из-за столкновения трех машин. А в пятницу на проспекте Победы остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №5а. С рельсов сошел вагон трамвая.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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