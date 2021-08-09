На улице Беломорской в Казани встало движение трамваев из-за ДТП
В Казани на улице Беломорской встало движение трамваев из-за ДТП с автомобилем. Общественный транспорт стоит с 16.41, сообщается в telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».
Трамвай №1 столкнулся с автомобилем на перекрестке улиц Беломорская — Серафимовича. Пострадавших в результате ДТП нет.
В минувший четверг в Казани встало движение трамваев №5 и №5а из-за столкновения трех машин. А в пятницу на проспекте Победы остановилось движение трамвая, следующего по маршруту №5а. С рельсов сошел вагон трамвая.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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