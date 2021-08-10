В одном из контактных зоопарков Казани прокуратура выявила нарушения
Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушения в одном из контактных зоопарков города. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Нарушения связаны с ненадлежащим с содержанием животных.
Также ведомство проверило деятельность предпринимателей при эксплуатации аттракционов. У двух юридических лиц и двух индивидуальных предпринимателей выявлено ненадлежащее содержание техники, есть замечания по соблюдению правил пожарной безопасности, а также законодательства о защите прав потребителей.
«По результатам проверки прокуратура внесла предписание в адрес хозяйствующих субъектов об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении.
В Казани прокуратура также проверяла весной условия содержания животных в контактных зоопарках города.
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