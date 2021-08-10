Новости общества

12:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В одном из контактных зоопарков Казани прокуратура выявила нарушения

11:15, 10.08.2021
В одном из контактных зоопарков Казани прокуратура выявила нарушения
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушения в одном из контактных зоопарков города. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Нарушения связаны с ненадлежащим с содержанием животных.

Также ведомство проверило деятельность предпринимателей при эксплуатации аттракционов. У двух юридических лиц и двух индивидуальных предпринимателей выявлено ненадлежащее содержание техники, есть замечания по соблюдению правил пожарной безопасности, а также законодательства о защите прав потребителей.

«По результатам проверки прокуратура внесла предписание в адрес хозяйствующих субъектов об устранении выявленных нарушений. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — говорится в сообщении.

В Казани прокуратура также проверяла весной условия содержания животных в контактных зоопарках города.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также