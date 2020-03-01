В Казани прокуратура проверяет контактные зоопарки

В Казани прокуратура проверяет условия содержания животных в контактных зоопарках города.

Как уточнил помощник прокурора Вахитовского района Казани Артем Потапов, проверка проводится в двух зоопарках — на шестом этаже в ТЦ «Сувар Плаза» и на Баумана.

Потапов напомнил, что вышло новое постановление правительства о том, что в торговых центрах трогательные зоопарки теперь открывать запрещено, передает «Татар-информ».

Ранее в казанской «Реке Замбези» в честь Дня всех влюбленных показывали пары зоопарка.