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В центре Казани закрыли кофейню из-за нарушений санитарных правил

11:14, 10.08.2021
В центре Казани закрыли кофейню из-за нарушений санитарных правил
Фото: pixabay.com

В центре Казани на улице Лобачевского, 5 закрыли кофейню «КофеЛаб» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

На нарушения пожаловался один из клиентов. В ходе административного расследования выяснилось, что на предприятии отсутствовали системы водоснабжения и водоотведения. Так, изложенные в обращении клиента факты подтвердились.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отношении собственника составили протокол о временном запрете деятельности. Кафе не сможет работать две недели по решению Советского районного суда города.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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