В центре Казани закрыли кофейню из-за нарушений санитарных правил

В центре Казани на улице Лобачевского, 5 закрыли кофейню «КофеЛаб» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.



На нарушения пожаловался один из клиентов. В ходе административного расследования выяснилось, что на предприятии отсутствовали системы водоснабжения и водоотведения. Так, изложенные в обращении клиента факты подтвердились.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В отношении собственника составили протокол о временном запрете деятельности. Кафе не сможет работать две недели по решению Советского районного суда города.

Маргарита Головатенко