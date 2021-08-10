Прокуратура Татарстана утвердила обвинение трем подросткам по убийству таксиста в Зеленодольске

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подростков в возрасте от 16 до 18 лет. Их обвиняют в грабеже, убийстве, разбое и похищении документов.



По версии следствия, 27 сентября 2020 года вечером через мобильное приложение фигуранты вызвали такси к дому №34 на улице Комарова в Зеленодольске. К ним подъехал автомобиль «Vortex Tingo».

По пути следования 18-летний обвиняемый, сидя на заднем сидении, показал таксисту направление движения. Такси подъехало к дому №54 «А» на ул. Надежды. 17-летний подросток перечислил за поездку 125 рублей.

В это время подросток 16 лет вышел из автомобиля и начал избивать таксиста, 17-летний соучастник, также сидевший на заднем сидении, удерживал правую руку мужчины, чтобы тот не смог сопротивляться и покинуть салон авто. 18-летний соучастник задушил таксиста приготовленной заранее веревкой. Злоумышленники похитили деньги, два мобильных телефона, видеорегистратор, документы и другие личные вещи. Сумма общего ущерба составила 250 тысяч рублей. Подростки скрылись на автомобиле потерпевшего.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее, 27 июля того же года, фигуранты ограбили местного жителя Зеленодольска. Они похитили у него спортивную сумку, в которой были деньги, зарядное устройство для телефона, две банковские карты и паспорт. Стоимость похищенного составила 2,7 тысячи рублей.

Участники не признали свою вину. Сейчас они находятся под стражей. Суд арестовал их до 28 ноября. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

Часть повреждений на теле покойного образовалась, когда парни привязали его буксировочным тросом к машине и пытались везти волоком. Страшные детали трагедии — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко