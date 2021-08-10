Стали известны подробности сорванного трансфера Дзюбы в «Тоттенхэм»

Футбольный агент Герман Ткаченко поделился подробностями сорванного трансфера нападающего «Зенита» в Англию прошлым летом. Капитаном сборной России интересовался тогдашний главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

«Я разговаривал с Жозе. Они искали человека-подмену для Кейна. Как сказал мне Жозе: «I need bench-option for Kane». Они искали такого игрока. Поэтому когда никого не получалось взять, ему сказали: «Возьмите Дзюбу». Жозе согласился, но в итоге не взял. Поэтому все разговоры… Нет сейчас абсолютного спроса на российских игроков. Этим надо заниматься. Потому что, на самом деле, это сладкие опции для иностранных клубов», — сказал Ткаченко.

Летом 2020 года Артем Дзюба входил в сферу интересов нескольких зарубежных клубов, но в итоге российский нападающий остался в «Зените», вместе с которым в очередной раз стал чемпионом страны.

Напомним, ранее «Рубин» объявил о трансфере защитника итальянского «Беневенто» и сборной Туниса.

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