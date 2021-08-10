Объем покупок школьных товаров вырос в 1,5 раза на фоне социальных выплат

После получения единовременных выплат на детей школьного возраста в первую неделю августа россияне увеличили объем покупок товаров для школы в 1,5 раза, относительно 2020 года . Таковы данные аналитического ресурса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

По данным аналитиков, с 1 по 7 августа средний чек расходов на школьный набор составил 13 329 рублей. Это на 16% выше уровня 2020 года года. При этом объем продаж вырос на 61%, пишет ТАСС.

За год объем интернет-покупок школьных товаров вырос почти в 3 раза (на 193%).



С начала августа родители школьников начали получать социальную выплату в 10 000 рублей к началу учебного года. Это подстегнуло обороты продаж детских товаров на маркетплейсах. Средний чек школьного набора для казанских первоклассников составил около 6 000 рублей.





Ольга Плешкова