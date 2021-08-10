За безопасное вождение в России предложили ввести скидку на транспортный налог
В России предложили поощрять безопасную манеру вождения водителей, снизив транспортный налог. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.
В своем обращении на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова он отметил, что в 2020 году в России в ДТП более 16 тыс. человек, и 180 тыс. получили травмы. А сумма выписанных штрафов за нарушение ПДД составило 167 млн — на 15% больше, чем годом ранее.
«В целях снижения числа правонарушений на дорогах прошу вас оценить целесообразность введения льготы для водителей за безопасную манеру вождения, а именно: 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для тех автовладельцев, которые в течение налогового периода совершили не более трех незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тыс. рублей», — приводит текст обращения RT.
В июле МВД предложило снизить транспортный налог при прохождении добровольного техосмотра.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым